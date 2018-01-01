Россия готовит опасную провокацию на Донбассе

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Россия готовит диверсионно-террористический акт на Донбассе с применением химического оружия. На восток Украины уже прибыли российские специалисты по химическим, боевым и отравляющим веществам, среди которых не только российские военные, но и сотрудники ФСБ, и спецслужб России.

О подготовке опасной провокации России на Донбассе с применением химоружия сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"РФ хочет использовать наличие на оккупированной территории Донбасса предприятий с опасным производством, в частности, где хранятся запасы отравляющих веществ (хлора и аммиака). Использованию химического оружия могут способствовать погодные условия, которые усиливают стойкость отравляющих веществ, в частности хлора", — сообщил Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что из России на Донбасс также дополнительно завезены средства химзащиты для боевиков. Обвинить в химатаке РФ планирует Украину.

"Российские спецслужбы цинично рассчитывают на значительное количество жертв среди мирного населения, что обеспечит соответствующий резонанс и внимание международного сообщества. В дальнейшем это будет преподноситься российскими пропагандистами, как использование украинскими силовыми структурами химического оружия против жителей Донбасса", — добавил Скибицкий, подчеркнув, что аналогичную схему у Путина уже использовали перед химатакой в Сирии в районе Алеппо.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские власти не ждут улучшения отношений с Украиной. Они уверены, что на Донбассе и в Крыму с украинской стороны якобы готовятся новые "провокации", в которых Киев "обвинит" Москву.