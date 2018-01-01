Более полумиллиарда долларов: в России оценили объем запрещенных товаров с Украины

Импорт товаров в РФ с Украины, на который 29 декабря был введен запрет, оценивается в 510 миллионов долларов.
В такую сумму оценили объем запрещенных на ввоз в РФ товаров с Украины в российском Минэкономразвития, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.
"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) с Украины в Россию за 2018 год составил, по предварительным оценкам, около $510 млн. В 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены сегодняшним постановлением, составил $468,9 млн", — уточнили в российском ведомстве.
Уже известно, что под новое эмбарго попали украинские товары промышленного производства, сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.
В перечень запрещенных продуктов включили:
– пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи),
– подсолнечное и льняное масло,
– мясная и рыбная продукция,
– кондитерские изделия и шоколад,
– хлеб и мучные изделия,
– консервированные и свежие овощи и фрукты,
– джемы,
– солодовое пиво,
– виноградные вина,
– этиловый спирт.
Относительно сырья и промышленной продукции, то под удар Кремля попали:
– галька, гравий и щебень,
– известняк, доломит и другие известняковые камни,
– моющие средства и поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла),
– грелки и комбинированные грелки,
– древесностружечные плиты,
– бумага и картон,
– обои и настенное покрытие,
– водяные, паровые и газовые турбины,
– части жидкостных насосов,
– мебель,
– сельскохозяйственные устройства: сеялки, сажалки, загрузочные устройства, оборудование для обработки и переработки молока, машины для приготовления кормов для животных;
– оборудование для хлебобулочной и сахарной промышленности,
– машины для смешивания минеральных удобрений,
– трансмиссионные валы, коробки передач, вариаторы скорости,
– электротрансформаторы, генераторы, обмоточные провода и электрические проводники,
– некоторые типы тракторов,
– прицепы и полуприцепы.
Также Россия запретила ввозить с Украины женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники.
Ранее ONLINE.UA сообщал, при каких условиях Россия готова отметить запрет на ввоз товаров с Украины.