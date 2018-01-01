Более полумиллиарда долларов: в России оценили объем запрещенных товаров с Украины

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Импорт товаров в РФ с Украины, на который 29 декабря был введен запрет, оценивается в 510 миллионов долларов.

В такую сумму оценили объем запрещенных на ввоз в РФ товаров с Украины в российском Минэкономразвития, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) с Украины в Россию за 2018 год составил, по предварительным оценкам, около $510 млн. В 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены сегодняшним постановлением, составил $468,9 млн", — уточнили в российском ведомстве.

Уже известно, что под новое эмбарго попали украинские товары промышленного производства, сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

В перечень запрещенных продуктов включили:

– пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи),

– подсолнечное и льняное масло,

– мясная и рыбная продукция,

– кондитерские изделия и шоколад,

– хлеб и мучные изделия,

– консервированные и свежие овощи и фрукты,

– джемы,

– солодовое пиво,

– виноградные вина,

– этиловый спирт.

Относительно сырья и промышленной продукции, то под удар Кремля попали:

– галька, гравий и щебень,

– известняк, доломит и другие известняковые камни,

– моющие средства и поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла),

– грелки и комбинированные грелки,

– древесностружечные плиты,

– бумага и картон,

– обои и настенное покрытие,

– водяные, паровые и газовые турбины,

– части жидкостных насосов,

– мебель,

– сельскохозяйственные устройства: сеялки, сажалки, загрузочные устройства, оборудование для обработки и переработки молока, машины для приготовления кормов для животных;

– оборудование для хлебобулочной и сахарной промышленности,

– машины для смешивания минеральных удобрений,

– трансмиссионные валы, коробки передач, вариаторы скорости,

– электротрансформаторы, генераторы, обмоточные провода и электрические проводники,

– некоторые типы тракторов,

– прицепы и полуприцепы.

Также Россия запретила ввозить с Украины женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники.

Ранее ONLINE.UA сообщал, при каких условиях Россия готова отметить запрет на ввоз товаров с Украины.