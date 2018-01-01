Намечены конкретные меры: Россия и Турция решили "судьбу" Сирии после вывода войск США

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В Москве состоялись переговоры на высоком уровне по Сирии. На них Россия и Турция договорились о дальнейших шагах в связи с выводом войск США из Сирии.

Итоги переговоров России и Турции по Сирии подвел глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Переговоры по Сирии в Москве проходили в Минобороны РФ. В них кроме глав МИД РФ и Турции Сергея Лавров и Мавлюта Чавушоглу, приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель СВР РФ Сергей Нарышкин, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

Сообщается, что Москва и Анкара достигли важных договоренностей по дальнейшим шагам в Сирии после того, как США выведут свои войска.

Россия и Турция подтвердили уважение территориальной целостности арабской республики и договорились продолжать координацию между военными после того, как американские войска покинут Сирию.

"Было достигнуто понимание о том, как военные представители России и Турции на земле будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии", — уточнил Лавров, тем самым подчтвердив, что Москва не собирается выводить свои войска с сирйиской территории и прибегнет к новой военной операции при необходимости.

Также Лавров назвал полезными переговоры с турецкой стороной. Он подчеркнул, что Москва и Анкара рассмотрели дальнейшие шаги по реализации тех задач, которые раньше поставил Путин и Эрдоган в контексте борьбы с терроризмом, решения гуманитарных вопросов и создания условий для возвращения беженцев.

"Намечены конкретные меры по активизации нашей совместной работы, нацеленной на создание условий, которые будут позволять большему количеству беженцев возвращаться к своим очагам", — заявил Лавров, призвав Запад не мешать дальнейшим усилиям Москвы, Анкары и Тегерана по созданию сирийского конституционного комитета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал срочную встречу с российским главой Владимиром Путиным по сирийскому вопросу. Эти переговоры, по словам турецкого лидера, состоятся после того, как турецкая делегация посетит Москву.