Карасев: Тимошенко проявила спокойствие в ряде критических ситуаций

Вадим Карасьов (фото з відкритих джерел)

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в своем комментарии изданию «Вечерние вести» заявил о том, что уходящий год продемонстрировал то, что Тимошенко способна в плане опытности и эффективности составить серьезную конкуренцию в политической, так и в электоральном плане, нынешней власти, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Obozrevatel.

«Как Тимошенко это удалось? На самом деле, кроме нее, в плане опытности и эффективности никто не может составить серьезной конкуренции и альтернативы нынешней власти. И избиратели это понимают. Еще один момент: начиная с лета, Тимошенко провела серию общенациональных тематических форумов. Во время их проведения она обозначила ключевые элементы своей будущей программы и в случае ее победы — нового курса власти. В противовес этому наши политики больше заняты поиском информационных поводов, а не путем смысловых вещей. Кроме того, нужно учитывать какое спокойствие проявила Тимошенко в ряде критических ситуаций. Несмотря на критику и сложные политические условия, ей удалось увеличить разрыв со вторым местом в рейтинге. Это заслуживает уважение, как самой Тимошенко, так и ее команды», — рассказал он.

В то же время директор Института глобальных стратегий отметил, что хотя Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки, ее электоральный ресурс еще не исчерпан, что оставляет широкие возможности для наращивания поддержки.

«У лидера "Батькивщины" есть возможности для наращивания уровня поддержки. Во-первых, официальный старт кампании мобилизует электорат. Во-вторых, надо учитывать тех избирателей, которые не определились. Часто они склонны поддерживать фаворита гонки. Поэтому возможно, что часть неопределенных определится именно в пользу Тимошенко. На этом этапе, вероятной победительницей грядущих президентских выборов именно Тимошенко. Здесь я солидарен с социологами, которые смоделировали несколько "версий" второго тура выборов... Но расслабляться рано. Ей нужно закреплять лидерство и не сбавлять темп», — резюмировал эксперт.