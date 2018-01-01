Зачем Россия построила забор в оккупированном Крыму: в Украине назвали последствия

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Россия построила 60-километровый забор в оккупированном Крыму, который фактически разделил аннексированный полуостров и материковую Украины, для того, чтобы демонстративно показать пределы так называемой своей "границы". Этой стеной оккупанты также хотят ограничить передвижение украинцев в Крыму.

Таким образом строительство российской "стены" в Крыму прокомментировал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

"МинВОТ отслеживало закупки, которые объявлялись за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, также мы знаем компанию, которая является подрядчиком по выполнению большей части работ строительства – она входит в состав российского концерна "Росатом". Эта же компания работала в 2009 году над проектом бордеризации в Грузии, где строила похожий объект на линии разграничения с Южной Осетией", — уточнил Черныш.

Он подчеркнул, что Украина расценивает такие действия России как символический акт бордеризации, которым Путин хочет демонстративно показать пределы так называемой "границы", что является пропагандистским трюком России. Не исключено, что на заборе в Крыму российские власти также частично установили оборудование, которое может использоваться для разведки.

"Для нас это также является дополнительным нарушением не только границ, но и прав граждан на свободу передвижения в пределах своего государства. Это в очередной раз подтверждает нарушение Россией универсальных ценностей, которые закреплены в Международном пакте о гражданских и политических правах, где предусмотрено свободное движение граждан в пределах своего государства. Это лишь дополнительные основания для привлечения к ответственности лиц виновных в нарушениях прав граждан", — добавил Черныш.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оккупанты Крыма потребовали публичных извинений от ООН после того, как Генассамблея приняла новую жесткую резолюцию.