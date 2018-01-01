"Мисс Африка-2018" внезапно загорелась на сцене: видео жуткого курьеза на конкурсе красоты

Фото: скріншот відео

Победительница престижного конкурса красоты в Африке едва не лишилась волос в тот момент, когда ей должны были вручать корону. "Мисс Африка-2018 " внезапно загорелась на сцене, причиной чему стали искры фейерверков.

Видео курьезного инцидента на конкурсе красоты опубликовали в сети, передает ONLINE.UA.

Известно, что "Мисс Африка — 2018" стала 24-летняя красавица Доркас Касинде из Конго. На сцене во время торжественной церемонии награждения с ней произошел неприятный курьез — у девушки загорелся парик во время фейерверков, в результате чего тушить пламя у нее на голове пришлось нескольким людям.

На видео видно, что загоревшаяся красавица не сразу обратила внимание на пожар на голове. Когда пламя уже вовсю бушевало девушке пришли на помощь зрители, которые прыгнули на сцену и устранили возгорание.

Издание Daily Post сообщила, что новая обладательница титула "Мисс Африка" не пострадала. Корону ей вручила прежняя победительница конкурса из Ботсваны.



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