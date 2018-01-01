"Мисс Африка-2018" внезапно загорелась на сцене: видео жуткого курьеза на конкурсе красоты

Победительница престижного конкурса красоты в Африке едва не лишилась волос в тот момент, когда ей должны были вручать корону. "Мисс
Видео курьезного инцидента на конкурсе красоты опубликовали в сети, передает ONLINE.UA.
Известно, что "Мисс Африка — 2018" стала
На видео видно, что загоревшаяся красавица не сразу обратила внимание на пожар на голове. Когда пламя уже вовсю бушевало девушке пришли на помощь зрители, которые прыгнули на сцену и устранили возгорание.
Издание Daily Post сообщила, что новая обладательница титула "Мисс Африка" не пострадала. Корону ей вручила прежняя победительница конкурса из Ботсваны.
Ранее ONLINE.UA публиковал фото и видео с победительницей конкурса красоты "Мисс мира 2018".