Лучший из лучших: украинец стал боксером года по версии The Ring

Лучший из лучших: украинец стал боксером года по версии The Ring

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Фото: pixabay.com

Эксперты авторитетного спортивного издания по боксу The Ring подвели итоги 2018 года и назвали лучшего боксера и лучшего тренера года. Ими стали украинцы — Александр Усик и Анатолий Ломаченко, передает ONLINE.UA.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик стал лучшим из лучших боксеров в 2018 году. Лучшим тренером года стал Анатолий Ломаченко, который тренирует своего сына Василия, а также помогал Усику готовиться к чемпионским боям против Мурата Гассиева и Тони Беллью.

Лучший из лучших: украинец стал боксером года по версии The Ring (1)  Лучший боксер 2018 года - The Ring разместил на обложке фото украинца Александра Усика

Кроме этого, эксперты The Ring назвали бой 2018 год. Им стал реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Камбэком 2018 года названо возвращение Тайсона Фьюри в большой бокс, а нокаутом года признан удар японца Наойя Инуэ в первом раунде поединка против Хуана Карлоса Пайано.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Усика назвал боксером 2018 года также и автритетный американский телеканал ESPN. Эксперты издания отметили, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.

Источник: ONLINE.UA Теги: спорт, бокс, Александр Усик, Анатолий Ломаченко, The Ring, Украина
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