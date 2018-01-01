Кофе и алкоголь продлевают жизнь: ученые пришли к неожиданному выводу

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Люди, которые в меру употребляют алкоголь и кофе, имеют больше шансов дожить до 90 лет, чем те, кто полностью отказался от этих напитков. К такому неожиданному выводу пришли эксперты Калифорнийского университета, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на UCI Mind.

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого следили за состоянием здоровья 1600 респондентов в возрасте от 70 лет. Начиная с 2003 года респонденты каждые полгода проходили медицинское обследование, неврологические и нейропсихологические тесты, а также выполняли когнтивные и физические задачи, на основании чего эксперты собирали полную информацию об их здоровье. Также исследователи фиксировали данные о питании и принимаемых препаратах.

Как оказалось, большинство из участников эксперимента, которые дожили до 90 лет, до последнего не отказывали себе в кофе и алкоголе. Речь идет об адекватных дозах, которые, по утверждению ученых, оказывали положительное влияние на умственные способности пожилых людей. При этом эксперты подчеркнули, что почти половина участников эксперимента старше 90 лет имела проблемы с памятью, страдала деменцией и другими нарушениями работы мозга.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые пришли к выводу, что полный отказ от алкоголя опасен для здоровья, а именно приводит к слабоумию и другим возрастным поражениям головного мозга.