Новогоднее перемирие не работает: боевики атаковали ВСУ на Донбассе, но понесли немалые потери

Новогоднее перемирие не работает: боевики атаковали ВСУ на Донбассе, но понесли немалые потери

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики срывают новогоднее перемирие на Донбассес первых часов его введения. Они обстреливают позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, провоцируя на ответ. В ответ на вражеские провокации подразделения ООС применили дежурные огневые средства, в результате чего боевики понесли немалые потери.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего в первый день перемирия, 29 декабря, боевики 6 раз открывали огонь по позициям ООС. Под него попали защитники Железного на Горловском направлении, Гнутово и Водяного на Мариупольском направлении, а также Новомихайловки и Опытного на Донецком направлении.

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. У врага уничтожено троих и ранено троих боевиков.

В ночь с 29 на 30 декабря нарушений перемирия со стороны боевиков зафиксировано не было.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", — говорится в сводке ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия на Донбассе готовит мощную химатаку, в которой будет обвинять Украину.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, перемирие, обстрелы, боевики, ООС
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