Вторые переговоры за неделю: о чем удалось договориться Путину и Лукашенко

Олександр Лукашенко та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко провели вторые за неделю переговоры, чтобы решить спорные вопросы между Москвой и Минском. Они более трех часов в закрытом режиме обсуждали дальнейшее развитие отношений между Россией и Белорусью, но так и не достигли определенных договоренностей.

Итоги переговоров Путина и Лукашенко подвел спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Главной договоренностю Путина и Лукашенко стало создание рабочей правительственной группы, которая будет работать в области нерешенных вопросов, а именно по вопросу интеграции и финансам.

Одним из главных для Минска является вопрос ценообразования на российский газ и проблема выпадающих доходов Белоруссии от проводимого Москвой налогового маневра. Россию, в частности, беспокоят периодические нарушения таможенного режима между странами, в том числе нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию РФ, а также нарушение Минском договора по Союзного государству.

Перед переговорами с Лукашенко Путин заявил, что Москва создает рабочую группу по дальнейшему развитию связей с Беларусью в сфере экономики и по другим направлениям. Она будет также работать в направлении развития планов Минска и Москві в строительстве Союзного государства. В свою очередь Лукашенко отметил, что Минск готов активизировать деятельность рабочей группы по вопросам российско-белорусских отношений только после рождественских праздников.

"Мы... договорились, что серьезно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом, бренном мире, никуда от этого не уйти и не деться, потому что многие проблемы надо решать", — сказал Лукашенко.

При этом предновогодние переговоры Путина и Лукашенко завершились без важных решений и заявлений. Известно лишь, что Лукашенко подарил Путину на Новый год белорусское сало и четыре мешка картофеля с собственного огорода.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Песков перед встречей Путина и Лукашенко заявлял, что вопрос о присоединенении Беларуси к России сейчас не стоит, а вопросы интеграции и потери Минска от налогового маневра РФ не завязаны друг на друга.