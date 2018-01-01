Перенос празднования Рождества на 25 декабря: Епифаний сделал важное заявление

Епіфаній (фото з відкритих джерел)

Православная церковь Украины пока не будет решать календарный вопрос о переносе празднования Рождества Христова с 7 января на 25 декабря, так как календарная реформа может разделить украинскую церковь.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью телеканалу "Прямой", сообщает ONLINE.UA.

"Начиная строительство единой поместной Православной церкви, мы должны избегать тех вопросов, которые разделяют. Календарный вопрос сейчас тоже в определенной степени может разделить украинскую церковь", — ответил Епифаний на вопрос о переходе к празднованию Рождества по новому стилю, 25 декабря.

Епифаний подчеркнул, что данный вопрос является очень болезненным для украинцев, которые не до конца понимают календарную реформу. Но, по его мнению, это вопрос времени. Поэтому, когда общество в большинстве будет выступать за перенос празднования Рождества на 25 декабря, то церковь проведет календарную реформу.

"Мы верим в то, что в будущем, – это вопрос времени – когда украинцы в большинстве будут желать праздновать Рождество Христово по новому стилю, церковь откликнется на этот запрос украинского общества", — подытожил Епифаний.

Митрополит также выразил надежду, что в будущем главным собором ПЦУ станет Софийский собор в Киеве. Епифаний считает, что именно в этой исторической святыне должны проходить молитвы ПЦУ.

"Пока особого согласия (государственной власти – ред.) нет. Но мы верим, что этот исторический кафедральный собор киевских митрополитов в будущем будет официальным кафедральным собором для предстоятеля уже единой поместной Православной церкви. Это историческая правда. Мы должны эту святыню использовать для молитвы", — отметил Епифаний.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что единая ПЦУ не рассматривает вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, о чем сообщал пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря.