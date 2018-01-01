Откровенная провокация Украины: у Путина выступили с новым скандальным заявлением

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Заявления Киева о взятии под контроль почти всей "серой зоны" на Донбассе является откровенной провокацией Украины, которая существенно увеличивает риск прямого боестолкновения.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт российского дипведомства.

У Путина считают, что "опасное приближение ВСУ" к позициям боевиков приведет к срыву Минских соглашений, которые Москва так и не начала выполнять.

"На фоне пробуксовки на трех пилотных участках процесса разведения сил и средств, который согласовали в Берлине в 2016 году лидеры нормандского формата, это выглядит как откровенная провокация, направленная на срыв мирного процесса, — возмутились в МИД РФ.

В Москве также обвинили ОБСЕ в том, что миссия не реагирует на "провокации" Украины и не фиксирует эти данные в своих докладах.

"В свете вышесказанного ожидаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине всё-таки даст принципиальную оценку действиям украинской стороны. Это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского "Комплекса мер", — добавили в МИД РФ.

Как сообщал ONLINE.UA, советник президента Юрий Бирюков 27 декабря сообщил, что вооруженные силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе. Он уточнил, что две трети территории Донбасса и практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль ВСУ.