В Карпатах упал метеорит: опубликовано зрелищное видео

В Карпатах упал метеорит: опубликовано зрелищное видео

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Фото: pixabay.com

В Карпатах произошло неожиданное космическое событие — во двор одного из жителей упал раскаленный метеорит, который едва не спалил гараж. Космическое происхождение камня уже подтвердили ученые.

О падении метеорита в Карпатах сообщается в сюжете ТСН, передает ONLINE.UA.

Метеорит упал в высокогорном селе Замагора. Он попал в гараж, едва не спалив сооружение. Хозяин постройки рассказал, что падение метеорита сопровождалось громким грохотом и ярким светом — он даже сначала подумал, что к нему во двор бросили гранату. Потушив пожар в гараже, мужчина нашел камень весом почти два килограмма, который был очень горячим.

"Я не мог сразу понять, что случилось. Камень была очень горячим и я выбросил его в снег. Через некоторое время я смог рассмотреть его. Затем в потолке гаража я увидел дыру", – сказал хозяин гаража Богдан.

В Технического университета нефти и газа журналистам подтвердили, что камень имеет космическое происхождение — метеорит оказался хондритом, который считается самым распространенным типом каменных метеоритов. Его тяжелый вес, но при этом небольшой размер, ученые объяснили содержанием никеля.

Сейчас космический камень передано в музей гуцульской магии. По мнению Богдана, метеорит упал именно в Карпатах не случайно.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео летящего горящего метеорита, который упал в Китае.

Источник: ТСН Теги: Карпаты, Метеорит, видеоновости, Украина, космическое событие
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