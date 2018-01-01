Боевики воюют под контролем Суркова: один из главарей "ДНР" наконец признался в зависимости от Кремля

Олександр Ходаковський (фото з відкритих джерел)

Боевиков на Донбассе контролирует Кремль в лице помощника российского президента Владислава Суркова. Это наконец признал основатель батальона боевиков "Восток" и бывший "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский, сообщает ONLINE.UA.

В интревью подконтрольным боевикам ресурсам Ходоковский рассказал, что под патронатом Суркова в частности существует организация "Союз добровольцев Донбасса", а себя он назвал объектом, который зависим от российской власти.

"Понятное дело, что "Союз добровольцев Донбасса", которым руководит Александр Бородай (бывший главарь боевиков "ДНР" — ред.), а в качестве его заместителя выступает бывший наш "министр госбезопасности" Андрей Пинчук, находится под протекторатом господина Суркова. Понятно, что это организация одобренная, санкционированная", — раскрыл новые факты российского контроля над конфликтом на Донбассе.

Ходаковский подчеркнул, что не только он зависим от Кремля, но и бывший лидер боевиков на Донбассе и кадровый ГРУшник РФ Игорь Стрелков (Гиркин).

"Конечно, я объект, конечно, я зависимый человек… Вы думаете, Стрелков что ли не был зависимым человеком (бывший лидер боевиков на Донбассе и кадровый ГРУшник РФ Игорь Стрелков (Гиркин) — ред.). Он тоже часть системы, просто сейчас у него такая позиция, но он же воевал в рядах этой системы", — сообщил Ходаковский в ответ на вопрос о том, чувствует ли он себя инструментом России.

Также Ходаковский признал, что боевики на Донбассе открыто нарушают права людей, которым приходится выживать в условиях гибридного военного положения. Такое военное положение существует в "ЛДНР" — там на войне, по словам боевика, зарабатываются миллионы, нарушителей комендантского часа арестовывают, а деятельность общественных организаций запрещена. Но при этом главари самопровозглашенных руспублик объявлять военное положение не собираются.

"Общественные движения, общественные организации у нас запрещены, – потому что "война", любая активность общественная у нас запрещена, потому что война. Потому что война у нас комендантский час. Не дай Бог, ты задержишься на пять минут – тебя поволокут в каталажку сразу, никакого снисхождения. И при этом у нас нет военного положения. Ребята, это сюрр, на самом деле", — заявил Ходаковский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что местные жители оккупированной Донецкой области массово жалуются на то, что боевики "ДНР" умышленно блокируют им выезд в Украину — проехать блокпост можно только за определенную плату (цена вопроса — 1000-1500 рублей).