Макрон в образе Гитлера: известное издание попало в громкий скандал со странным фото президента Франции

Еммануель Макрон на обкладинці Le Monde (фото — скріншот)

Известная газета Le Monde оказалась в громком скандале из-за странного фото президента Эммануэля Макрона, в котором читатели увидели сходство с Адольфом Гитлером. В издании уже оправдались — глава редакции издания Люк Броннер извинился перед читателями, пояснив, что художников журнала вдохновило творчество русских конструктивистов, сообщает ONLINE.UA.

"Обложка журнала от 29 декабря вызвала критическую реакцию некоторых наших читателей. Мы приносим извинения тем, кого шокировало ее графическое оформление, которое не соответствует получаемым редакцией упрекам",— написал Люк Броннер.

Глава редакции Le Monde пояснил, что используемые в коллаже с Макроном графические элементы относятся к дизайну русских конструктивистов начала XX-го века. Также он напомнил, что ранее художник Линкольн Анью делал для издания много графических сюжетов в подобном стиле.

Критика в адрес Le Monde из-за странного фото Макрона стала массово распротраняться в соцсетях накануне. Некоторые из постов сопровождались сравнением двух изображений. На одном из них представлен черно-белый фотоснимок Адольфа Гитлера, стоящего на фоне красно-белого флага Третьего рейха с черной свастикой, на другом — обложка журнала с президентом Франции. На ней черно-белая фотография Эммануэля Макрона, которая размещена поверх красно-белого фона, а прямо за ним расположена готическая литера М черного цвета, обозначающая название журнала.

Одним из самых популярных постов на эту тему стал отзыв спикера Национального собрания Ришара Феррана в соцсети.

"Ждем понимания того, к каким графическим и иконографическим образам нас отсылает журнал Le Monde. Если это не случайность, то что тогда? Ищем скрытый смысл", — написал французский парламентарий.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Макрон сообщил, как правительство Франции ответит на погромы "желтых жилетов", участвовавших в акциях протеста.