Путин назвал важнейший фактор стабильности и безопасности в мире

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности являются российско-американские отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении президенту США Дональду Трампу, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу главы Кремля.

"В поздравительном послании Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, и подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня", — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин поздравил с Новым годом 2019 президента Турции Реджепа Эрдогана. В нем глава Кремля подчеркнул вклад Москвы и Анкары в борьбу с терроризмом в Сирии.

Кроме Трампа и Эрдогана, Путин поздравил с Новым годом президента Армении Армена Саркисяна, главу Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Молдовы Игоря Додона, британскую королеву Елизавете II, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, подчеркнув, что российско-германское взаимодействие имеет большое значение не только для народов двух стран, но и для всей Европы.

Путин также поздравил с Днём рождения, Рождеством и наступающим Новым годом премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пожелав ему и всему народу Канады счастья и благополучия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперт сделал тревожный прогноз для Украины и Беларуси на 2019 год, в котором указано, что Путин может решиться нв вооруженное вторжение в Украину и намерен усилить давление на Беларусь.