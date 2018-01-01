Для драников, пюре и запекания: Лукашенко привез Путину неожиданный подарок на Новый год

Для драников, пюре и запекания: Лукашенко привез Путину неожиданный подарок на Новый год

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Олександр Лукашенко подарував Путіну картошку на Новий рік (фото — скріншот відео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил российскому главе Владимиру Путину на Новый год 2019 четыре мешка картошки. Он привез их на переговоры с Путиным в Кремль, которые состоялись накануне, 29 декабря.

Как Лукашенко презентовал Путину картошку на Новый год в видеосюжете показал телеканал БЕЛТА, передает ONLINE.UA.

В кадре показано, как Лукашенко рассказывает Путину о своем неожиданном подарке. Как оказалось, во всех четырех мешках находятся разные сорта элитной белорусской картошки, которую выростили по спецзаказу Лукашенко — один для драников, другой для пюре, третий для запекания.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт пояснила, что президент Беларуси привез в Кремль картошку по заказу Путина. По ее словам, Путин, отвечая на вопрос Лукашенко, что ему подарить на Новый год, сказал: "Что еще можно привезти с Беларуси, кроме картошки и сала".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что вторые за последнюю неделю переговоры Путина и Лукашенко в Кремле длились более трех часов за закрытыми дверями, но главам России и Беларуси, так и не удалось поставить точки в спорных вопросах.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Новый год, подарок, Беларусь, Россия
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