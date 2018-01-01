Мощный ответ США: Россия готовит провокационное размещение боевых ракет на спорных Курилах

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Россия создает на спорных Курильских островах мощную оборонную систему, которая покроет все Курилы и обеспечит защиту Охотского моря. В частности, планируется дополнительное размещение ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

О провокационных планах России сообщило агентство Kyodo со ссылкой на соответствующий документ вооруженных сил РФ, передает ONLINE.UA.

"В 2020 году на Курильских островах должна быть создана единая система обороны. Необходимо сделать невозможным пересечение проливов, ведущих в Охотское море, кораблями противника и высадку десантных войск противника на острова. Речь идет, в частности, об увеличении количества береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Курилах", — говорится в сообщении источника.

Подчеркивается, что Россия также планирует развивать инфраструктуру аэродромов для патрульных противолодочных самолетов и портов для крупных кораблей на острове Парамушир.

Наращивание российских боевых сил на Курилах якобы связано с увеличением американского военного присутствия в регионе, которое в свою очередь происходит из-за роста угрозы со стороны КНДР, уточняет источник.

"Москва хочет гарантировать беспрепятственное перемещение своего Тихоокеанского флота и, в первую очередь, подводных лодок. Однако это может негативно отразиться на ходе переговорного процесса по мирному договору с Японией, который ранее было решено активизировать", — считают эксперты агентства.

Напомним, часть Курильских островов была включена в состав СССР после Второй мировой войны. Япония до сих пор оспаривает данное решение и наставивает на том, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группа островов Хабомаи, являются японской территорий. По этой причине между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор, а отношения между странами остаются напряженными. Несмотря на то, что территориальный спор до сих пор не решен, Москва полностью "хозяйничает" на Курилах, что вызывает возмущение у официального Токио.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские власти задумали построить на спорных Курильских островах жилье для военных. В Японии выразили решительный протест Москве, подчеркнув, что это строительство противоречит позиции Токио по этим территориям.