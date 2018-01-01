Россия ответит: Лавров выдвинул громкую угрозу странам Европы

Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

Если в странах Европы начнут появляться запрещенные американские ракеты, после того как США в одностороннем порядке разорвут Договор РСМД, то Россия начнет жестко отвечать.

С такими угрозами в адрес Европы выступил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт российского дипведомства.

Лавров объяснил такую позицию Москвы тем, что страны Европы не поддержали резолюции Россию в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а "пошли на поводу у США", несмотря на то, что это противоречит их интересам.

"Больше всего волнений по поводу решения США выйти в одностороннем порядке из этого Договора мы слышали в Европе. Но весь Европейский Союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим Договором. Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", — заявил Лавров.

Также Лавров, подводя итоги 2018 года, пожаловался на то, что Россия "находится под постоянным прессингом со стороны тех", кто видит в ней конкурента. За этим, по мнению министра иностранных дел РФ, стоят США.

"Мы видим это на примере действий США. Они об этом открыто говорят – нужно сдерживать Россию, Китай. Еще им не нравятся Иран и КНДР", — добавил Лавров, обвиняя Вашингтон в том, что американские власти ставят под угрозу весь мир из-за собственных амбиций.

Лавров также уверил, что Путин готов к переговорам с Трампом на условиях равноправного диалога и с учетом взаимных интересов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин адресовал Трампу новогоднее поздравление, в котором указал, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором стабильности и безопасности в мире.