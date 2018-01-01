Союз двух народов состоялся: Лукашенко сделал неожиданное заявление

Союз двух народов состоялся: Лукашенко сделал неожиданное заявление

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Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Несмотря на то, что на вчерашних переговорах с Путиным не удалось решить спорные вопросы, президент Буларуси Александр Лукашенко заявил, что "союз двух народов состоялся". Об этом говорится в поздравлении с Новым годом, адресованном Путину, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату — 20-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся", — гласит поздравление Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что Москве и Минску еще предстоит кропотливая работа по соблюдению национальных интересов обоих стран в рамках Союзного государства. Но он уверен, что каждая сторона подойдет к решению этих вопросов с глубоким доверием и уважением.

"Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории", — добавил Лукашенко.

Следует напомнить, что еще несколько дней назад Лукашенко заявлял о том, что Россия больше не братское государство для Беларуси. Тогда же он выражал и обеспокоенность из-за того, что РФ хочет поглотить Беларусь.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Кремле сделали важное заявление о присоединении Беларуси к России.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, балорусь, присоединение к России, интеграция, союзна держава
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