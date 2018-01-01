Трамп назвал "величайший обман" в истории политики США

Трамп назвал "величайший обман" в истории политики США

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Дело о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году является "величайшим обманом" в истории политики США. Об этом написал на своей странице в соцсети американский глава Дональд Трамп, сообщает ONLINE.UA.

Трамп назвал "величайший обман" в истории политики США (1)

"Фальсификация российского сговора — величайший обман в истории американской политики", — написал Трамп.

Он считает, что "охоту на ведьм", которой Трамп называет российское дело, намеренно сфальсифицировали еще при его предшественнике Бараке Обаме для того, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить на выборах.

Напомним, США подозревают Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Ранее американский Минфин назвал имена 12 человек, которые, по данным Вашингтона, работали на ГРУ РФ, взламывали сервера Демократической партии и электронную почту Хиллари Клинтон — все названные лица оказались под санкциями США.

Расследование связей команды Трампа с Россией до сих пор продолжается в ФБР, оно проходит под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Уже вынесены обвинения 33 лицам по российскому делу, но в Москве продолжают отрицать какое-либо вмешательство в избирательный процесс в США. В частности, Путин называет ситуацию "мракобесием" и "внутриполитическими дрязгами" в США, которые портят отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Трампа обвинили в том, что он вручил Путину победу в холодной войне, которая была не по зубам главе Кремля.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, полмтика, обмани, втручання РФ у вибори США
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