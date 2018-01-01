Названо лучшее время года для принятия жизненно важных решений

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Январь всегда считался лучшим месяцем в году для принятия жизненно важных решений. Но не всегда зимнее время идеально для того, чтобы сделать решающий шаг. Как оказалось, не все важные решения лучше принимать зимой — если решаемый вопрос имеет оправданный риск и большие благоприятные последствия, то его лучше перенести на лето.

К такому выводу пришли международные исследователи на основании многочисленных научных работ, по итогам которых было определено идеальное время для самых важных решений, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на BBC Future.

Эксперты пояснили, что большинство людей на планете склонны к сезонным переменам настроения, а многие еще и ощущают сезонную депрессию, которая наиболее свойственна живущим в северных широтах. По мнению исследователей, во время депрессии лучше всего принимать жизненно важные решения, которые связаны с рисками.

"Участники исследования с симптомами депрессии гораздо более консервативны в решениях, требующих идти на риск, чем участники без таких симптомов. Они как правило выбирают безопасные варианты, не обещающие вознаграждения, избегая риска, который мог бы принести большой выигрыш", — пояснили ученые.

Во время зимней депрессии, по словам исследователей, люди более трезво оценивают ситуацию, чем зимние оптимисты, поэтому быстрее учатся избегать рискованной реакции на события. Но при этом оптимисты, хоть и смотрят на будущее через розовые очки, но с большей вероятностью, чем пессимисты, сделают такое будущее реальностью.

Такой результат исследования свидетельствует о том, что при принятии жизненно важных решений необходимо руководствоваться своим настроением.

"Имеет ли оно потенциал катастрофических потерь — в частности, финансовых? Если да, то тогда лучшее время — зима, она подталкивает к осторожности и реалистическому прогнозу. А может быть, это решение, где риск оправдан и принесет большие дивиденды, если вы готовы к определенной доле непредсказуемости? Тогда вам лучше дождаться лета, когда к вам вернется хорошее настроение", — определили эксперты лучшее время года для принятия жизненно важных решений.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее ученые нашли простейший споосб избавиться от депрессии.