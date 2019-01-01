Новогоднее поздравление Президента Украины Петра Порошенко с 2019 годом: видео

В ежегодном обращении Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех украинцев с 2019 годом, стоя на фоне Софийского собора в Киеве, где состоялся Объединительный собор церквей в единую Православную церковь Украины.
Глава государства подчеркнул, что сила народа – в единстве. "На днях, вместе с благой вестью о рождении Спасителя, Украина получит долгожданный Томос – грамоту от Вселенского Патриархата. Она документально засвидетельствует нашу духовную независимость. Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе", – отметил президент.
"Боже, нам единство подай. Хотелось бы, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года, для власти, для общества и для каждого гражданина. Тем более, что
Президент поздравил от имени украинского народа военных, которые обеспечивают тишину и покой в новогоднюю ночь.
"И пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену, и раненные среди них Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко, и украинские политзаключенные в российских тюрьмах, и наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях. Я обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной не была дорога", – заверил глава государства.
"Желаю всем счастливого Нового года. Чтобы наша доля нас не цуралась. Слава Украине!", – завершил свое поздравление Порошенко.
К поздравлениям присоединяется редакция ONLINE.UA. С Новым годом, Украина!