Новогоднее поздравление Президента Украины Петра Порошенко с 2019 годом: видео

Петро Порошенко

В ежегодном обращении Президент Украины Петр Порошенко поздравил всех украинцев с 2019 годом, стоя на фоне Софийского собора в Киеве, где состоялся Объединительный собор церквей в единую Православную церковь Украины.

Глава государства подчеркнул, что сила народа – в единстве. "На днях, вместе с благой вестью о рождении Спасителя, Украина получит долгожданный Томос – грамоту от Вселенского Патриархата. Она документально засвидетельствует нашу духовную независимость. Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе", – отметил президент.

"Боже, нам единство подай. Хотелось бы, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года, для власти, для общества и для каждого гражданина. Тем более, что 2019-й – это столетие Акта злуки, столетие нашей соборности. И мы ничего не хотим, больше, чем мира, и никто не хочет мира больше, чем мы", – сказал он.

Президент поздравил от имени украинского народа военных, которые обеспечивают тишину и покой в новогоднюю ночь.

"И пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену, и раненные среди них Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко, и украинские политзаключенные в российских тюрьмах, и наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях. Я обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной не была дорога", – заверил глава государства.

"Желаю всем счастливого Нового года. Чтобы наша доля нас не цуралась. Слава Украине!", – завершил свое поздравление Порошенко.

К поздравлениям присоединяется редакция ONLINE.UA. С Новым годом, Украина!