Прогноз погоды в Украине на среду - 02 января

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор.— Фрэнк Хаббард
Погода на завтра в Киеве
В среду в Киеве ночью будет пасмурно, снег. Утром будет пасмурно, небольшой снег. Днем будет пасмурно. Вечером пасмурно, снег. Температура на протяжении дня будет колебаться от -1 до +1°C.
Ночью 0°C. Относительная влажность 90%. Ветер 6 м/c.
Утром 0°C. Относительная влажность 90%. Ветер 6 м/c.
Днем +1°C. Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Вечером -1°C. Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоды на завтра в городах Украины
- Тернополе — прогноз погоды на 02 січня
- Кривом Роге — прогноз погоды на 02 січня
- Донецке — прогноз погоды на 02 січня
- Луганске — прогноз погоды на 02 січня
- Кропивницком — прогноз погоды на 02 січня
- Ровно — прогноз погоды на 02 січня
- Киеве — прогноз погоды на 02 січня
- Ивано-Франковске — прогноз погоды на 02 січня
- Чернигове — прогноз погоды на 02 січня
- Виннице — прогноз погоды на 02 січня
- Сумах — прогноз погоды на 02 січня
- Ужгороде — прогноз погоды на 02 січня
- Бердянске — прогноз погоды на 02 січня
- Луцке — прогноз погоды на 02 січня
- Львове — прогноз погоды на 02 січня
- Одессе — прогноз погоды на 02 січня
- Житомире — прогноз погоды на 02 січня
- Хмельницком — прогноз погоды на 02 січня
- Полтаве — прогноз погоды на 02 січня
- Херсоне — прогноз погоды на 02 січня
- Николаеве — прогноз погоды на 02 січня
- Днепре — прогноз погоды на 02 січня
- Мариуполе — прогноз погоды на 02 січня
- Симферополе — прогноз погоды на 02 січня
- Харькове — прогноз погоды на 02 січня
- Черкассах — прогноз погоды на 02 січня
- Запорожье — прогноз погоды на 02 січня
Прогноз погоди в Тернополе на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +2°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 81%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +3°C
Температура ночью -2°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +3°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Донецке на завтра
На протяжении дня температура будет от -7 до -1°C
Температура ночью -7°C (пасмурно). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 96%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Луганске на завтра
На протяжении дня температура будет от -12 до -2°C
Температура ночью -12°C (малооблачно). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -8°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура днем -2°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Кропивницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Ровно на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +2°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +4°C
Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 59%. Ветер 7 м/c.
Температура утром +2°C (облачно, осадки). Относительная влажность 71%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +4°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 70%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 83%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Чернигове на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до 0°C
Температура ночью 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 93%. Ветер 6 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Виннице на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 95%. Ветер 7 м/c.
Прогноз погоди в Сумах на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до 0°C
Температура ночью -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Ужгороде на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 98%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (облачно, снег). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, осадки). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 78%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Бердянске на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +3°C
Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 88%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +1°C (облачно). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Луцке на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +2°C
Температура ночью +2°C (облачно, осадки). Относительная влажность 94%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 91%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Львове на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью +1°C (облачно, осадки). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 7 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Температура вечером -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Одессе на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью +1°C (облачно). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно). Относительная влажность 79%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -1°C (малооблачно, небольшой снег). Относительная влажность 85%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Житомире на завтра
На протяжении дня температура будет от -4 до +2°C
Температура ночью +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 90%. Ветер 6 м/c.
Температура утром +1°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -4°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 93%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Хмельницком на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +1°C
Температура ночью -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 86%. Ветер 6 м/c.
Температура утром 0°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +1°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 83%. Ветер 7 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 88%. Ветер 8 м/c.
Прогноз погоди в Полтаве на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до 0°C
Температура ночью -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером 0°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 96%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Херсоне на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +5°C
Температура ночью -2°C (пасмурно). Относительная влажность 93%. Ветер 4 м/c.
Температура утром +2°C (облачно). Относительная влажность 87%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +5°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -1°C (облачно). Относительная влажность 93%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Николаеве на завтра
На протяжении дня температура будет от -1 до +4°C
Температура ночью +1°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 5 м/c.
Температура утром +4°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 6 м/c.
Температура днем +3°C (облачно). Относительная влажность 83%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.
Прогноз погоди в Днепре на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +1°C
Температура ночью -2°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -2°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером +1°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 4 м/c.
Прогноз погоди в Мариуполе на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до +1°C
Температура ночью -3°C (пасмурно). Относительная влажность 91%. Ветер 4 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 94%. Ветер 3 м/c.
Температура вечером +1°C (пасмурно, снег). Относительная влажность 95%. Ветер 3 м/c.
Прогноз погоди в Симферополе на завтра
На протяжении дня температура будет от 0 до +7°C
Температура ночью +1°C (облачно). Относительная влажность 85%. Ветер 4 м/c.
Температура утром 0°C (малооблачно). Относительная влажность 87%. Ветер 4 м/c.
Температура днем +7°C (малооблачно). Относительная влажность 66%. Ветер 6 м/c.
Температура вечером +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Харькове на завтра
На протяжении дня температура будет от -3 до -1°C
Температура ночью -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -3°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Черкассах на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до 0°C
Температура ночью 0°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 89%. Ветер 5 м/c.
Температура днем -1°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 87%. Ветер 5 м/c.
Температура вечером -2°C (пасмурно, небольшой снег). Относительная влажность 90%. Ветер 5 м/c.
Прогноз погоди в Запорожье на завтра
На протяжении дня температура будет от -2 до +2°C
Температура ночью -2°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.
Температура утром -1°C (пасмурно). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.
Температура днем +2°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 4 м/c.
Температура вечером 0°C (облачно, небольшой снег). Относительная влажность 95%. Ветер 4 м/c.
Погода в Украине и Мире на 5 дней