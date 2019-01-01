Штаб ООС сообщил тревожные новости с Донбасса

Штаб ООС сообщил тревожные новости с Донбасса

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ситуация на Донбассе обостряется: 1 января боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня, зафиксирован 1 случай использования запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 1 украинский военный погиб, еще 2 — получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Опорные пункты украинских войск обстреливались из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении.С БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия — возле хутора Свободный и Новотошковского на Луганском направлении.

"В связи с обстрелами позиций ОС вооруженными формированиями РФ и их наемниками, украинские военные давали адекватный ответ с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины", — подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 1 января 1 боевика было уничтожено и 4 получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что боевики "ДНР" начали готовиться к масштабному наступлению ВСУ.

Источник: ONLINE.UA Теги: ВСУ, боевики, Донбасс, обстрелы
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