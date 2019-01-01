В Украине подорожало отопление

В Украине подорожало отопление

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Фото: pexels.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2019 года повысила тарифы на отопление и горячую воду для населения для 26 производителей тепловой энергии. Соответствующие решения были приняты 10 и 11 декабря 2018 года, передает ONLINE.UA.

Такой шаг связан с повышением правительством цены на газ для населения и ТКЭ на 23% с 1 ноября, что в свою очередь было одним из условий, необходимых для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

В целом тарифы всем 26 ТКЭ были повышены на 4-24%, в среднем рост составил 16,6%. Более 75% в тарифе на тепло приходится на стоимость топлива.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко подчеркнула, что регулятор принял взвешенное решение по новым тарифов и не допустил, чтобы цены на тепло повысились больше, чем цены на газ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НКРЭКУ приняли решение повысить тарифы на отопление в Украине с 1 января 2019 года.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, отопление, цены
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