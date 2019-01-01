Ким Чен Ын неожиданно пригрозил Трампу

Кім Чен Ин (фото — flickr.com)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что надеется на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, однако предостерег американского лидера не давить на Пхеньян санкциями. Об этом он сообщил в ходе новогодней речи, передает ONLINE.UA со ссылкой на АР.

Политик добавил, что готов встретиться с Трампом в любое время, чтобы это дало результат, "который будет приветствовать международное сообщество". Однако, по его словам, Северная Корея будет вынуждена избрать иной путь, если США "продолжат нарушать свои обещания и испытывать терпение наших людей в одностороннем порядке требуя от нас конкретных шагов, не убирая при этом санкции и давление".

Лидер КНДР также настаивает на том, что США должны придерживаться своего решения приостановить обучение с Южной Кореей.

Стоит отметить, что в начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в январе или феврале.