Ким Чен Ын неожиданно пригрозил Трампу

Ким Чен Ын неожиданно пригрозил Трампу

  |  Политика   |   Читати українською
Кім Чен Ин (фото — flickr.com)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что надеется на новую встречу с президентом США Дональдом Трампом в 2019 году, однако предостерег американского лидера не давить на Пхеньян санкциями. Об этом он сообщил в ходе новогодней речи, передает ONLINE.UA со ссылкой на АР.

Политик добавил, что готов встретиться с Трампом в любое время, чтобы это дало результат, "который будет приветствовать международное сообщество". Однако, по его словам, Северная Корея будет вынуждена избрать иной путь, если США "продолжат нарушать свои обещания и испытывать терпение наших людей в одностороннем порядке требуя от нас конкретных шагов, не убирая при этом санкции и давление".

Лидер КНДР также настаивает на том, что США должны придерживаться своего решения приостановить обучение с Южной Кореей.

Стоит отметить, что в начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в январе или феврале.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МИД КНДР заявили, что прогресс в вопросе денуклеаризации будет невозможен, если Белый дом в отношениях с Северной Кореей будет использовать "старые сценарии".
Источник: ONLINE.UA Теги: КНДР, Дональд Трамп, санкции, Ким Чен Ын
Новости других СМИ
С 1 января 2019 года в Украине повысили пенсии: кому и на сколько
С 1 января 2019 года в Украине повысили пенсии:...
Курс валют на сегодня 1 - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 1 - доллар не изменился,...
Курс валют на сегодня 31 декабря - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 31 декабря - доллар не из...
"Мы сделали больше, чем любая другая администрация": названы главные обманы Трампа в 2018 году
"Мы сделали больше, чем любая другая админ...
Трамп назвал "величайший обман" в истории политики США
Трамп назвал "величайший обман" в ист...
Россия ответит: Лавров выдвинул громкую угрозу странам Европы
Россия ответит: Лавров выдвинул громкую угрозу ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи