В Магнитогорске рядом с обвалившимся домом взорвалась маршрутка - погибли люди

В центре Магнитогорска в России взорвалось маршрутное такси — в результате взрыва погибли три человека. МВД РФ сообщило, что причиной возгорания маршрутки стало неисправное оборудование, передает ONLINE.UA.
Кроме того, очевидцы утверждают,что перед взрывом в маршрутке "были слышны выстрелы". Другие свидетели происшествия утверждают, что там взорвался газовый баллон.
Инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды, в "Газели" находилось три человека, детей среди них не было. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что причиной инцидента с "Газелью", по предварительным данным, могла стать неисправность газового оборудования.
"Погибло три человека. В автомобиле были два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ, дальнейшая информация уточняется", — сказано в сообщении.
Напомним, 31 декабря в результате взрыва газа и обрушения подъезда в Магнитогорске погибли по меньшей мере 9 человек. Судьба еще нескольких десятков жителей разрушенного дома пока неизвестна.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что были завершены поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций после взрыва жилого дома в Фастове по улице Садовой, 10. Из-под завалов извлекли двух погибших — мужчину и женщину.