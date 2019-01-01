В Магнитогорске рядом с обвалившимся домом взорвалась маршрутка - погибли люди

В центре Магнитогорска в России взорвалось маршрутное такси — в результате взрыва погибли три человека. МВД РФ сообщило, что причиной возгорания маршрутки стало неисправное оборудование, передает ONLINE.UA.

Кроме того, очевидцы утверждают,что перед взрывом в маршрутке "были слышны выстрелы". Другие свидетели происшествия утверждают, что там взорвался газовый баллон.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды, в "Газели" находилось три человека, детей среди них не было. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что причиной инцидента с "Газелью", по предварительным данным, могла стать неисправность газового оборудования.