Компания CNN попала в громкий скандал из-за "российского" Крыма

Телерадиокомпания из США CNN попала в скандал, назвав в своем новогоднем материале оккупированный Крым — "российским". Соответствующий скриншот из материала CNN опубликовал в Facebook Эмиль Салманов, передает ONLINE.UA.
"Если вы вдруг забыли, где расположен Симферополь, CNN вам с радостью напомнит", – иронично написал он.
В материале СМИ о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписан как "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". Автором фото указан Сергей Малгавко с ТАСС.