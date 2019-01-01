Компания CNN попала в громкий скандал из-за "российского" Крыма

Компания CNN попала в громкий скандал из-за "российского" Крыма

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Фото: pixabay.com

Телерадиокомпания из США CNN попала в скандал, назвав в своем новогоднем материале оккупированный Крым — "российским". Соответствующий скриншот из материала CNN опубликовал в Facebook Эмиль Салманов, передает ONLINE.UA.

"Если вы вдруг забыли, где расположен Симферополь, CNN вам с радостью напомнит", – иронично написал он.

В материале СМИ о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписан как "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". Автором фото указан Сергей Малгавко с ТАСС.

Стоит отметить, что ранее немало авторитетных СМИ попадали в громкие скандалы, называя украинский Крым — "российским".

Напомним, недавно сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщил, что в 2017 году его насильно вывезли в оккупированный Крым, чтобы "спрятать" от резонансного расследования возможных коррупционных действий отца. Бабиш опроверг заявление своего сына, которого назвал психически больным.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что МИД Украины раскритиковало визит словацкого депутата Петера Марчека в аннексированный Россией Крым, отметив, что его заявления про "историческую принадлежность Крыма России" являются ничтожными с правовой точки зрения.

Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, США, CNN, скандал, РФ
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