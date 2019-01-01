В Украину едет глава ОБСЕ: что случилось

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1 января начался летний срок председательства Словакии в ОБСЕ, в настоящее время председателем организации будет министр иностранных дел этой страны, ныне – Мирослав Лайчак, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что ранее в ходе министерского заседания ОБСЕ в Милане Лайчак пообещал, что Украина будет основным приоритетом словацкого председательства.Также ранее политик анонсировал, что свой первый визит в качестве председательствующего совершит в Украину. 1 января стали известны подробные планы визита, о которых сообщил его украинский коллега Павел Климкин.

"Буду рад приветствовать Мирослава (Лайчака) в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", — написал глава МИД Украины.

Также Климкин пожелал словацкому председательству в ОБСЕ "быть на страже ценностей и принципов ОБСЕ, которые нагло нарушаются Российской Федерацией".

Как сообщалось, министерская встреча ОБСЕ в Милане завершилась победой Украины, при этом Лайчак пообещал использовать рычаги ОБСЕ для помощи нашему государству.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Украиной и Россией может вновь обостриться на Донбассе и в оккупированном Крыму.В случае эскалации Россия будет предоставлять боевикам военную помощь.