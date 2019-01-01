"У Украины есть шанс": Роналду удивил резонансным заявлением

Кріштіану Роналду (фото — flickr.com)

Легендарный футболист Криштиану Роналду высоко оценил шансы сборных Португалии, Украины и Сербии в отборочном цикле Евро-2020 , передает ONLINE.UA со ссылкой на Record.

"Наша группа? Считаю, что есть три претендента на две путевки. У Украины и Сербии есть амбиции сыграть на Евро-2020 ". Другие команды также создадут нам трудности. Неправильно считать, что они будут дарить нам очки", — рассказал футболист в интервью.

Как известно, матч квалификации Евро-2020 Португалия — Украина состоится 22 марта. Этот поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский.

Криштиану Роналду — португальский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии, в составе которой является капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. 10 июля 2018 года было официально объявлено о переходе 33-летнего португальца в состав итальянского «Ювентуса», с которым заключили 4-летний контракт. Трансферная сумма составила 100 миллионов евро, что стало рекордом для игроков старше 30 лет и самым дорогостоящим приобретением в истории итальянских клубов.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал о известном футболисте Криштиану Роналду.