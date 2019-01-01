"У Украины есть шанс": Роналду удивил резонансным заявлением

Легендарный футболист Криштиану Роналду высоко оценил шансы сборных Португалии, Украины и Сербии в отборочном цикле
"Наша группа? Считаю, что есть три претендента на две путевки. У Украины и Сербии есть амбиции сыграть на
Евро-2020". Другие команды также создадут нам трудности. Неправильно считать, что они будут дарить нам очки", — рассказал футболист в интервью.
Как известно, матч квалификации
Криштиану Роналду — португальский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии, в составе которой является капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. 10 июля 2018 года было официально объявлено о переходе
Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал о известном футболисте Криштиану Роналду.