В Кабмине объяснили, как в январе и марте пересчитают пенсии

В Кабмине объяснили, как в январе и марте пересчитают пенсии

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Фото: pixabay.com

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что в этом году перерасчет пенсий в Украине будет осуществляться автоматически и будет учитывать показатель средней зарплаты и уровня инфляции, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это около 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация", – сказал он.

Глава Кабмина подчеркнул, что отныне индексация будет ежегодной и "не будет зависеть от политических решений". Кроме того, по его словам, сейчас пытаются решить проблему людей, которые имеют большой стаж работы, но получали небольшую зарплату, а следовательно, имеют небольшую пенсию.

Напомним, ранее правительство утвердило проект бюджета Украины на 2019 год. Соответствующее решение было принято на заседании 14 сентября. В проекте бюджета Украины на 2019 год предусмотрена достаточная сумма денег, которая позволит покрыть повышение пенсий и зарплат. Бюджет на выплату заработных плат и пенсий повысили более чем на 27 млрд гривен.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал важное заявление о повышении пенсий и зарплат в Украине, а также обнадежил относительно повышения тарифов на газ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, пенсии, Кабмин, пересчет
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