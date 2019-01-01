В "ДНР" заявляют о подрыве в Донецке железнодорожного моста

В "ДНР" заявляют о подрыве в Донецке железнодорожного моста

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Фото: 24tv.ua

В "МЧС ДНР" утверждают, что 1 января неизвестные взорвали опору железнодорожного моста в оккупированном Донецке. Отмечается, что это случилось в Пролетарском районе города, на перегоне Чумаково – Ларино, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, неизвестные взорвали центральную железобетонную опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь. Также указано, что погибших и пострадавших нет.

Движение поездов 1 января по этому перегону остановили. Также остановили движение автомобилей по объездной дороге на аварийном участке.

На сегодня аварийные работы завершены.

Напомним, что 1 января в центре Магнитогорска в России взорвалось маршрутное такси — в результате взрыва погибли три человека. МВД РФ сообщило, что причиной возгорания маршрутки стало неисправное оборудование. Кроме того, очевидцы утверждают,что перед взрывом в маршрутке "были слышны выстрелы". Другие свидетели происшествия утверждают, что там взорвался газовый баллон.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что были завершены поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций после взрыва жилого дома в Фастове по улице Садовой, 10. Из-под завалов извлекли двух погибших — мужчину и женщину.

Источник: ONLINE.UA Теги: "ДНР", мост, подрыв, оккупанты
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