WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах

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Популярный мессенджер WhatsApp станет недоступен на некоторых устройствах. Указано, что программа уже перестала работать на гаджетах с операционной системой Nokia Series 40, передает ONLINE.UA со ссылкой на MICEtimes.

"Разработчики мессенджера поддерживали Nokia S40 до конца 2018 года, однако с 1 января текущего года поддержка себя исчерпала.Также с 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет быть доступен на устройствах с операционной системой Android 2.3.7.", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас разработчики мессенджера WhatsApp работают над созданием собственной криптовалюти.

WhatsApp — проприетарный мессенджер для смартфонов. Позволяет пересылать текстовые сообщения (заметки), фотографии, видео и аудио. Клиент работает на платформах Android, BlackBerry OS, BlackBerry 10, iOS, Series 40, Symbian (S60) и Windows Phone. В мае 2016 года был выпущен клиент для компьютеров под управлением ОС MS Windows версии 8 и выше и МасОЅверсії 10.9 и выше.