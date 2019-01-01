Шокирующие цифры: сколько украинцев живут за чертой бедности

Фото: torange.biz

В течение прошлого года доход 14 миллионов украинцев стал меньше, чем прожиточный минимум. Стоит отметить, что общий показатель прожиточного минимума составляет 1853 гривен. Следовательно 33,9% граждан Украины живут за чертой бедности, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Государственной статистики Украины.

Кроме того, отмечается, что разница между доходами самых богатых и самых бедных украинцев уменьшилась на 4,2%, то есть в 0,2 раза. Среди жителей городов эта разница составляет 4,9 раза, а среди жителей сел – 4,5 раза. "Зато, качество питания украинцев за год значительно улучшилось. Количество рыбы и морепродуктов в ежедневном рационе увеличилось на 8%, фруктов, ягод, орехов – на 3%, мяса и мясопродуктов стали потреблять на 2% больше. Однако за год в Украине на 3% сократилось потребление картофеля, а хлеб, молоко и молочные продукты употребляют меньше на 1%", — сказано в сообщении.

Также указано, что на покупку непродовольственных товаров в первом полугодии 2018 года среднестатистическое украинское домохозяйство тратило 39% от своих месячных доходов. При этом почти половину из них – на оплату услуг ЖКХ, 5% – на обновление гардероба, 4% – на здравоохранение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Минфине Украины уверили, что денег в бюджете на повышение зарплат и пенсий достаточно.