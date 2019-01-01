Цены на нефть начали падать

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2 января мировые цены на "черное золото" эталонных марок начали снижаться, передает ONLINE.UA со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что цена мартовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 по Киеву упала на $1,03 (1,90%) — до $53,09 за баррель. В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на $0,99 (2,16%) — до $44,81 за баррель.

Как известно, 31 декабря цены на нефть выросли более чем на 2%. Стоимость фьючерсов на Brent достигала $54,30 за баррель.Также сообщалось, что в России обвинили США в обвале цен на нефть. Глава Роснефти Игорь Сечин указал, что на стоимость "черного золота" влияет повышение ставки Федеральной резервной системы США.

Ранее стало известно, что ближайшие 20 лет добыча нефти в России значительно сократится, а после этого страна и вовсе исчезнет с мирового рынка производителей нефти. С таким неблагоприятным прогнозом для России выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд. По мнению саудовского принца, спрос на нефть будет расти до 2030 года, а после этого начнет снижаться. В результате этого многие производители нефти исчезнут, в числе них находится и Россия.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что США пригрозили России морской блокадой, чтобы предотвратить ее енергопоставки в страны Ближнего Востока.