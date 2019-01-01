Украинцев предупреждают о погодных катаклизмах

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что активний циклон в ближайшие дни существенно усложнит погодные условия в Украине до первого уровня опасности, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомтсва.

"Внимание! Ухудшение погодных условий в Украине", — говорится на сайте спасателей.

Указано, что непогода накроет Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра 15-20 м/сек .

"Днем 4 января будет выпадать снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с , местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений. Осложнения погодных условий 4-5 января отвечает І первому уровню опасности (желтый)", — отмечают в службе.

Спасатели предупреждают, что такая погода может привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что столица Италии, Рим, оказалась в плену бури с сильным ливнем и градом — в результате образовалась наводнение и в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.

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