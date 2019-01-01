Новогодние фото Мелании Трамп ошеломили сеть

Новогодние фото Мелании Трамп ошеломили сеть

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Меланія Трамп (фото — instagram.com)

Президентская чета Дональд и Мелания Трамп устроили шумную вечеринку по случаю Нового года. Первая леди для празднования выбрала очаровательный образ, который сразил пользователей сети, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что представители Белого дома активно принимали участие в рождественских мероприятиях, в частности, традиционном бале Конгресса. А вот уже после торжественных событий супруги выехали вместе с сыном Берроном в Флориду, где расположен знаменитый гольф-клуб Trump National Golf Resort.

По предварительным данным, именно на территории роскошного комплекса президентская пара устроила празднование Нового года. На вечеринку Дональд и Мелания пригласили родственников, друзей, политиков и деловых партнеров.

Сама Мелания Трамп опубликовала селфи, на котором она и Бэррон поздравляют всех с Новым годом.

"Желаю всем счастливого, здорового, мирного и процветающего Нового года", — написала Мелания.

Новогодние фото Мелании Трамп ошеломили сеть (1)

Как сообщал ONLINE.UA, первая леди США Мелания не устает удивлять сеть яркими фото с любимым мужем — американским лидером Дональдом Трампом. Немало американцев убеждены, что чета находится на грани развода, однако есть и те, кто называет эту пару — идеальной семьей.

Источник: ONLINE.UA Теги: Новый год, святкування, образ, Меланья Трамп
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