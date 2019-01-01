Это нужно видеть: NASA показало снимок космической "кегли"

NASA опубликовало снимок Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, который сделал зонд New Horizons, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт агентства.
"Ученые еще до конца не изучили Ультима Туле и не исключают возможности, что это два космических тела, которые вращаются вокруг друг друга.Аппарат New Horizons является автоматической межпланетной станцией, запущенной ради изучения Плутона и его спутника Харона", — сказано в сообщении.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что к Земле на рекордно близкое расстояние приблизился опасный астероид SD220, известный своей необычной формой, напоминающей открытую часть бегемота, стоящего в реке. Астероид-бегемот промчался мимо нашей планеты 22 декабря — к Земле он приблизился на 2,9 млн км, что считается наименьшим приближением космических объектов за последние 400 лет.