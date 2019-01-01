Это нужно видеть: NASA показало снимок космической "кегли"

Это нужно видеть: NASA показало снимок космической "кегли"

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Фото — flickr.com

NASA опубликовало снимок Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, который сделал зонд New Horizons, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт агентства.

 Стоит отметить, что по своей форме космический объект напоминает кеглю для боулинга. Снимки были сделаны с расстояния 3,5 тысячи километров от его поверхности. Размеры Ультима Туле составляют 32 на 16 километров, и объект состоит из двух частей, соединенных перемычкой.

"Ученые еще до конца не изучили Ультима Туле и не исключают возможности, что это два космических тела, которые вращаются вокруг друг друга.Аппарат New Horizons является автоматической межпланетной станцией, запущенной ради изучения Плутона и его спутника Харона", — сказано в сообщении.

Это нужно видеть: NASA показало снимок космической "кегли" (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что к Земле на рекордно близкое расстояние приблизился опасный астероид SD220, известный своей необычной формой, напоминающей открытую часть бегемота, стоящего в реке. Астероид-бегемот промчался мимо нашей планеты 22 декабря — к Земле он приблизился на 2,9 млн км, что считается наименьшим приближением космических объектов за последние 400 лет.

Источник: ONLINE.UA Теги: космос, NASA, Ультма Туле
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