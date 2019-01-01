Взрыв в Магнитогорске - количество погибших существенно увеличилось

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Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ сообщает, что в результате обрушения многоэтажного дома в российском Магнитогорске погиб 21 человек, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По данным на 14.30 часов (13:30 по Киеву) с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 27 человек, из них 21 человек погиб, в том числе 2 ребенка", — рассказывают спасатели.

Также отмечается, что продолжается поиск еще 20 человек. Последним из-под завалов извлекли тело мужчины.

Напомним, что 31 декабря взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске привел к разрушению 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 января в центре Магнитогорска в России взорвалось маршрутное такси — в результате взрыва погибли три человека. МВД РФ сообщило, что причиной возгорания маршрутки стало неисправное оборудование. Кроме того, очевидцы утверждают,что перед взрывом в маршрутке "были слышны выстрелы". Другие свидетели происшествия утверждают, что там взорвался газовый баллон.