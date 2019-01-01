"Срочно на диету": фанаты безжалостно критикуют пышные формы Рианны

"Срочно на диету": фанаты безжалостно критикуют пышные формы Рианны

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Ріанна (фото — flickr.com)
Известная певица Рианна снялась для американского журнала Elle. Снимок, который в сети опубликовало издание, вызвал ожесточенные споры. Фанаты не устают критиковать пышные формы красавицы, призывая ее избавиться от лишних килограммов, передает ONLINE.UA.
 
На снимке певица раскинулась в кресле, отставив одну ногу. Одна рука лежит ближе к внутренней части бедра, а второй Рианна касается лица. Для фото звезда выбрала облегающее красное шифоновое платье, украшенное рюшами. Фото подписано словами "Я прячусь от всей своей семьи".
Снимок вызвал неоднозначную реакцию у поклонников звезды. Одни раскритиковали неудачную позу певицы, другие — ее чересчур пышные формы. Были и такие, кто написал, что на фото показана правда, без ретуши и искусственности.
"Срочно на диету — это выглядит не очень красиво; Рианна, мы скучаем по твоей идеальной фигуре; нужно есть меньше пончиков и пить меньше алкоголя; фото без прикрас; она выглядит прекрасно — вы просто завидуете", — пишут фанаты певицы.
"Срочно на диету": фанаты безжалостно критикуют пышные формы Рианны (1)
Как сообщал ONLINE.UA, ранее фотографии откровенного костюма американской певицы Рианныс фестиваля Coachella вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Звезда появилась на публике в полупрозрачном полотне.
Источник: ONLINE.UA Теги: Рианна, фанати, диета, шоубізнес
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