"Срочно на диету": фанаты безжалостно критикуют пышные формы Рианны

Ріанна (фото — flickr.com)

Известная певица Рианна снялась для американского журнала Elle. Снимок, который в сети опубликовало издание, вызвал ожесточенные споры. Фанаты не устают критиковать пышные формы красавицы, призывая ее избавиться от лишних килограммов, передает ONLINE.UA.

На снимке певица раскинулась в кресле, отставив одну ногу. Одна рука лежит ближе к внутренней части бедра, а второй Рианна касается лица. Для фото звезда выбрала облегающее красное шифоновое платье, украшенное рюшами. Фото подписано словами "Я прячусь от всей своей семьи".

Снимок вызвал неоднозначную реакцию у поклонников звезды. Одни раскритиковали неудачную позу певицы, другие — ее чересчур пышные формы. Были и такие, кто написал, что на фото показана правда, без ретуши и искусственности.

"Срочно на диету — это выглядит не очень красиво; Рианна, мы скучаем по твоей идеальной фигуре; нужно есть меньше пончиков и пить меньше алкоголя; фото без прикрас; она выглядит прекрасно — вы просто завидуете", — пишут фанаты певицы.