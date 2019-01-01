"Это мощный импульс": Порошенко выступил с важным заявлением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко рассказал, какие следующие приоритеты Украины в развитии торговли с Европейским Союзом. Он подчеркнул, что речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключения соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер, передает ONLINE.UA.

Украинский глава заверил, что начало применения Украиной с 1 января положения Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правил происхождения предоставит стране "новый мощный импульс". Он напомнил также, что 3 года назад в Украине заработала зона свободной торговли с ЕС, и за время ее действия объем торговли между Украиной и Евросоюзом вырос на 40%.

"Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС", — хвастается Порошенко.

По его словам, свободная торговля с Евросоюзом стала толчком до проведения и завершения переговоров о ЗСТ с другими крупными торговыми державами мира, такими как Канада, Израиль и Турция.