Аналитики объяснили, как на курс валют в Украине повлияет президентская гонка

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Аналитики группы компаний Forex Club прогнозируют, что в январе 2019 года курс валют в Украине будет колебаться в пределах 27,75-29 гривен за доллар, а евро – в пределах 31,5-33 гривен за евро. Неопределенность на валютном рынке формирует официальный старт предвыборной президентской кампании, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Давление на рубль продолжает оказывать высокий дефицит внешнеторгового баланса, который за январь-ноябрь 2018 года достиг почти 11,8 миллиарда долларов. Неопределенность на рынке формирует официальный старт предвыборной кампании, а также вхождение в период высокой долговой нагрузки 2019-2020 годов", – говорится в сообщении. Старший аналитик ГК Forex Club отметил, что ситуация на фондовых рынках не коснулась реальной цены на украинские экспортные товары, однако через несколько месяцев это таки может случиться. "И в результате изменения рыночных ожиданий относительно спроса и предложения, спрос на валюту может повыситься", – сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко выступил с категоричным заявлением в адрес Путина по выборам в Украине. Он заявил, что российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины — это решение примет украинский народ.