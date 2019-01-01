Не пропустите: назван возраст абсолютного счастья человека

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Ученым удалось установить возраст человека, когда он чувствует, что максимально счастлив. Согласно данным исследования, таких периодов обычно в жизни два — в 23 и 69 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на "МедикФорум".

Как отмечают эксперты, первый период счастья человека — это ранняя молодость, полная ожиданий светлого будущего. В это время перед человеком обычно не стоят серьезные обязанности, а жизнь кажется чередой приключений.

"Второй происходит обычно ближе к 70-ти , после выхода на пенсию, когда у людей появляется больше свободного от забот времени. В этом возрасте позади остаются не только работа, но и воспитание детей. Люди на этом этапе обычно переосмысливают жизнь, понимая, насколько недооценивали мелочи, и начинают радоваться простым вещам", — сказано в сообщении.

Указано, что исследование базируется на анализе данных 23 тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет. Все участники проходили два этапа анкетирования с разницей в пять лет, что фиксировали их уровень удовлетворенности жизнью.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.