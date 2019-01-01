Не пропустите: назван возраст абсолютного счастья человека

Не пропустите: назван возраст абсолютного счастья человека

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото — flickr.com

Ученым удалось установить возраст человека, когда он чувствует, что максимально счастлив. Согласно данным исследования, таких периодов обычно в жизни два — в 23 и 69 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на "МедикФорум".

Как отмечают эксперты, первый период счастья человека — это ранняя молодость, полная ожиданий светлого будущего. В это время перед человеком обычно не стоят серьезные обязанности, а жизнь кажется чередой приключений.

"Второй происходит обычно ближе к 70-ти, после выхода на пенсию, когда у людей появляется больше свободного от забот времени. В этом возрасте позади остаются не только работа, но и воспитание детей. Люди на этом этапе обычно переосмысливают жизнь, понимая, насколько недооценивали мелочи, и начинают радоваться простым вещам", — сказано в сообщении.

Указано, что исследование базируется на анализе данных 23 тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет. Все участники проходили два этапа анкетирования с разницей в пять лет, что фиксировали их уровень удовлетворенности жизнью.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что люди, которые имеют лишний вес, являются более счастливыми, чем стройные. Об этом по итогам своих исследований рассказали ученые Бристольского университета в Великобритании.

Источник: МедикФорум Теги: счастье, возраст, молодость
Новости других СМИ
WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах
WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах
Это нужно видеть: NASA показало снимок космической "кегли"
Это нужно видеть: NASA показало снимок космичес...
Зрелищный звездопад и кровавая Луна: в январе 2019 года украинцы увидят уникальные астрономические явления
Зрелищный звездопад и кровавая Луна: в январе 2...
Когда дети перестают верить в Деда Мороза: психологи назвали возраст
Когда дети перестают верить в Деда Мороза: псих...
Цены повышаются в 1,5 раза: крупнейший мобильный оператор закрывает старые тарифы
Цены повышаются в 1,5 раза: крупнейший мобильны...
Найден ген, который позволяет есть и не набирать вес
Найден ген, который позволяет есть и не набират...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи