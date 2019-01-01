О чем говорили Путин и Макрон: появились подробности

О чем говорили Путин и Макрон: появились подробности

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Еммануель Макрон та Володимир Путін (фото — commons.wikimedia.org)

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно ситуации в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что главы государств обсуждали инцидент в Керченском проливе. По информации пресс-службы, из этих двух тем стороны "продолжили обмен мнениями". Также президенты обсудили сирийский вопрос.

Пресс-служба Макрона пока ничего не сообщила о таком разговоре.

Напомним, что 25 ноября в Черном море российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.
Как сообщал ONLINE.UА, ранее Путин рассказал, что его кум, лидер пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук летал в Россию, чтобы договорится о освобождении 24 украинских моряков.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Азов, переговори
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