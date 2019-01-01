Штаб ООС: на Донбассе самоликвидировался один боевик

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Ситуация на Донбассе остается напряженной. За прошедшие сутки оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный населенного пункта Станица Луганская на Луганском направлении, а также вблизи поселка Опытное на Донецком направлении и населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении. Кроме вышеупомянутого оружия, в районе поселка Пески на Донецком направлении зафиксировано работу вражеского снайпера", — сказано в сообщении.

К счастью, в течение минувших суток ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

В штабе отметили, что в связи с обстрелами позиций Объединенных сил вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками, украинские военные давали адекватный ответ.

По данным разведки, 2 января из-за неосторожного обращения с оружием один оккупант погиб и трое получили ранения.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что местные жители оккупированной Донецкой области массово жалуются на то, что боевики "ДНР" умышленно блокируют им выезд в Украину — проехать блокпост можно только за определенную плату (цена вопроса — 1000-1500 рублей).