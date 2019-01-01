Трамп призвал Россию принять участие в войне в Афганистане

Трамп призвал Россию принять участие в войне в Афганистане

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп призвал Россию, Пакистан и Индию принимать более активное участие в войне в Афганистане. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на RFE/RL.

Глава Белого дома, говоря о борьбе с талибами и группировкой "Исламское государство" в Афганистане, призвал приближенные к региону страны "бороться".

"Посмотрите на другие страны, Пакистан там. Они должны бороться. Россия должна бороться", – отметил президент США.

Трамп неоднократно выступал против длительного присутствия американских войск в Афганистане и уже объявил о подготовке существенного сокращения роли сил США в этой стране. Речь идет прежде всего об уменьшении контингента вдвое – с 14 до 7 тысяч военных.В телевизионных комментариях во время заседания своего кабинета 2 января Трамп также упомянул вмешательство Москвы в Афганистане в 1980-х годах.

"Причина, почему Россия была в Афганистане, том, что террористы собирались в Россию. Она была правой быть там. Проблема в том, что это была жесткая борьба. И они буквально обанкротились. Они снова стали называть Россией, как противопоставление Советскому союзу".

Как сообщал ONLINE.UA ранее власти США жестко раскритиковали Организацию Объединенных Наций, обвинив суд ООН в неэффективности и политизированности. Администрация Дональда Трампа сообщила о выходе из двух международных соглашений после того, как Иран и Палестинская автономия подали в Международный суд ООН жалобу на политику Соединенных Штатов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, РФ, война, Афганистан
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