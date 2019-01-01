Взрыв в Магнитогорске: число погибших продолжает увеличиваться

В результате обвала части жилого дома в российском Магнитогорске погибли 37 человек, поиски продолжаются. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на МЧС России.
Из-под завалов в российском Магнитогорске извлечены 43 человека, из них 37 погибли, в том числе 6 детей, 6 — спасены, в том числе 2 ребенка. Местонахождение еще 4 человек устанавливается.
Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.
Напомним, что 31 декабря взрыв бытового газа в
Как сообщал ONLINE.UA, 1 января в центре Магнитогорска в России взорвалось маршрутное такси — в результате взрыва погибли три человека. МВД РФ сообщило, что причиной возгорания маршрутки стало неисправное оборудование. Кроме того, очевидцы утверждают,что перед взрывом в маршрутке "были слышны выстрелы". Другие свидетели происшествия утверждают, что там взорвался газовый баллон.