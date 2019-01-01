Взрыв в Магнитогорске: число погибших продолжает увеличиваться

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В результате обвала части жилого дома в российском Магнитогорске погибли 37 человек, поиски продолжаются. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на МЧС России.

Из-под завалов в российском Магнитогорске извлечены 43 человека, из них 37 погибли, в том числе 6 детей, 6 — спасены, в том числе 2 ребенка. Местонахождение еще 4 человек устанавливается.

Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

Напомним, что 31 декабря взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске привел к разрушению 26 квартир, в которых проживали 46 человек. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщал ONLINE.UA, 1 января в центре Магнитогорска в России взорвалось маршрутное такси — в результате взрыва погибли три человека. МВД РФ сообщило, что причиной возгорания маршрутки стало неисправное оборудование. Кроме того, очевидцы утверждают,что перед взрывом в маршрутке "были слышны выстрелы". Другие свидетели происшествия утверждают, что там взорвался газовый баллон.