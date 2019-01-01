Известно, сколько денег осталось в украинской казне по итогам 2018 года

Фото: replyua.net

По состоянию на 1 января 2019 года остатки средств на едином казначейском счете Украины составляли 9,861 миллиарда гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы, передает ONLINE.UA.

По состоянию на 1 января 2018 года остатки на ЕКС составили 5,1 млрд грн.

Стоит отметить, что в прошлом месяце правительство отказалось от традиционной практики прошлых лет, когда части пенсионеров выплаты за январь следующего года начисляли в декабре текущего года.

Благодаря проведению таких платежей, правительство "освобождал" "денежный навес" на Едином казначейском счету под конец года. Такой маневр позволял Кабмину уменьшить расходы следующего года.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счету по состоянию на 1 декабря 2018 года составляли 17,205 миллиарда гривен.

Напомним, что во время заседания Кабинета Министров 27 декабря Министр экономического развития и торговли Степан Кубов рассказал об экономических показателях Украины в 2018 году. По его словам, экономика Украины продолжила рост, прогноз остается положительным.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.