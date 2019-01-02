Во Франции рассказали о главной цели Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент Центра исследования политических решений в Франции Николя Тензер заявил, что глава Кремля Владимир Путин хочет не только забирать новые территории и проявлять свою агрессию в мире, но и стремится полностью разрушить международное право и основные системы ценностей общества, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Апостроф".

По его словам, мир очень вяло реагирует на агрессивные действия Кремля. "Думаю, основная причина заключается в том, что до сих пор не было четкого и сильного ответа на агрессивное поведение России на внешней арене. Оно началось с Чеченской войны. Никто из западных лидеров тогда не уделял внимания войне в Чечне. По моему мнению, это свидетельствовало, что следует ждать чего-то подобного в других частях мира", — говорит эксперт. Тензер подчеркнул, что мир не ответил на войну, которую Россия начала в Грузии, на применение химического оружия в сирийской Гуте, и введение Вооруженных сил РФ в Сирию. "И, конечно, в случае с войной на Донбассе и захватом Крыма в 2014 году. Думаю, есть много событий, которые демонстрируют нежелание Запада дать сильный ответ. Но сейчас ситуация даже хуже из-за Трампа, которого совершенно не беспокоят угрозы остальному миру. А это может вызвать желание России двигаться даже дальше", – добавил Тензер.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин выдвинул громкие личные обвинения Порошенко и впервые прокомментировал действия российских пограничников в Керченском проливе при задержании украинских кораблей и моряков